Hübner startet zweite Karriere

Im vergangenen Dezember hatte Benjamin Hübner seine Zeit als Hoffenheimer Profi vorzeitig beenden müssen, nun beginnt ein neuer Abschnitt bei der TSG.

Nach dem Karriereende fortan in neuer Rolle: Benjamin Hübner. imago images/TSG 1899 Hoffenheim

Ein gutes halbes Jahr nach dem offiziellen Ende seiner Spielerkarriere ist Benjamin Hübner in neuer Funktion zurück bei der TSG. Wie die Kraichgauer am Freitag verkündeten, wird der frühere Kapitän eingebunden werden in die Sportliche Leitung des Bundesligisten. Dabei ist die finale Aufgabe für den 34-Jährigen noch nicht exakt definiert. Zunächst soll Hübner ein Trainee-Programm durchlaufen, um sich einen Überblick über die komplexen Betätigungsfelder zu verschaffen.

Rosen: "Wichtiger Ansprechpartner für mich"

Genau das hatte Manager Alexander Rosen nach dem verletzungsbedingten Abschied (Sprunggelenkprobleme) bereits angekündigt. "Benni war nicht nur ein vorbildlicher Kämpfer und eine charakterstarke Führungsfigur auf dem Feld, sondern immer auch ein wichtiger und klarer Ansprechpartner für mich, wenn es um Team-Belange ging. Er ist eine große Persönlichkeit, die uns auf dem Platz fehlen wird, aber es gab bereits erste konkrete Gespräche, wie wir ihn nach seinem Profi-Abschied bei uns einbinden können", hatte der mittlerweile in die Geschäftsführung aufgerückte Rosen erklärt. Nun folgen Taten.

In den kommenden 18 Monaten soll Hübner diverse Abteilungen durchlaufen, "und so möglichst viele Einblicke in die Ressorts erhalten, um während seiner praktischen Ausbildung wichtige Kenntnisse und Kompetenzen für seine berufliche Zukunft zu erhalten", erläutert Rosen, etwa die Nachwuchsakademie, "das Herzstück unseres Klubs."

Auf Schwegler Spuren

"Ich bin der TSG unglaublich dankbar, dass ich nach meinem Karriereende gerade hier die Chance bekomme, das Innenleben eines Profiklubs in einer anderen, für mich noch ungewohnten Rolle kennenzulernen", freut sich Hübner auf seine neue Aufgabe, "mir war immer klar, dass ich dem Fußball und vor allem diesem besonderen Verein, der mir über all die Jahre sehr ans Herz gewachsen ist, erhalten bleiben möchte. Jetzt freue ich mich, diesen Klub mit all seinen unterschiedlichen Facetten kennenlernen zu dürfen."

Nach Pirmin Schwegler, ebenfalls ein früherer Kapitän der Hoffenheimer, ist Hübner bereits der zweite Führungsspieler, den die TSG auch nach der aktiven Laufbahn einbindet. Der Schweizer, der von 2014 bis 2017 im defensiven Mittelfeld der TSG die Fäden zog, war Anfang des Jahres aus der Scoutingabteilung des FC Bayern München nach Hoffenheim zurückgekehrt und spielte nah an der Mannschaft als "Leiter Lizenzbereich" keine unwesentliche Rolle auf dem schwierigen Weg bis zum Klassenerhalt.

Umschulung zum Sportfachwirt

Bereits während seiner aktiven Karriere hatte Hübner das Uefa-Zertifikat für Fußballmanagement erworben. Neben seiner neuen Tätigkeit bei der TSG absolviert der ehemalige Innenverteidiger zudem eine Umschulung zum Sportfachwirt. Bei der TSG soll Hübners Fokus in den nächsten 18 Monaten vor allem auf den sportlichen Themen liegen, aber auch Stationen im Marketing, der Medienabteilung und dem Sponsoring stehen für den 34-Jährigen auf dem Programm, der zudem den Erwerb einer Trainerlizenz anstrebt.

Damit tritt der frühere Abwehrspieler ein zweites Mal in die Fußstapfen seines Vaters Bruno, der nach der aktiven Karriere ebenfalls als Funktionär dem Fußball treu blieb und zuletzt (bis 2021) als Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt arbeitete.