Der Hamburger SV geht mit einer 1:0-Führung in die Pause. In einem sehr ausgeglichenen Duell haben die Gäste aus Magdeburg mehr Torchancen verbucht, den genialen Moment hatten jedoch die Hamburger nach knapp zehn Minuten. In der Folge verteidigte Hamburg kompakt und ist in der Defensive einen Schritt schneller als der FCM.