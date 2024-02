Während die Gäste aus Hannover seit drei Spielen ungeschlagen sind und zuletzt sogar zwei Siege in Serie einfahren konnten, mussten sie am Vortag des Nordduells einen herben Dämpfer hinnehmen: Linksverteidiger Köhn, der in dieser Saison in allen Ligaspielen der Startelf angehört hatte, verließ die Niedersachsen mit sofortiger Wirkung für 3,35 Millionen Euro in Richtung Galatasaray Istanbul.