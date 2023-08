HSV düpiert Hertha - Elfmeter erlöst Hannover - SCP kontert Fortuna aus

Der HSV hat Hertha durch ein 3:0 ans Tabellenende gestürzt und selbst die Spitze übernommen. Hannover 96 stoppte am 3. Spieltag Rostocks kleine Serie und feierte den ersten Saisonsieg. Auch der SC Paderborn ist wieder in der Spur und freute sich über drei Punkte.

Nach VAR-Action: HSV schlägt Hertha klar

Ein aberkanntes Tor, ein zurückgenommener Elfmeter - anfangs hatte der Hamburger SV im Abendspiel gegen Hertha BSC das Glück nicht gerade für sich gepachtet. Doch noch vor der Pause stellte die Elf von Tim Walter den Kurs auf Sieg: Jatta mit einem platzierten Distanzschuss und Benes per Handelfmeter machten den 2:0-Pausenvorsprung klar. Im Schlussakt sorgte Glatzel mit seinem ebenso wie bei Benes bereits vierten Saisontreffer für klare Verhältnisse. Während der HSV als gefeierter Primus in die Nacht ging, ist die Situation bei Pal Dardais Herthanern recht trostlos: Letzter, null Punkte, null Tore.

Traumtor, Eigentor und Elfmeter: Hannover feiert ersten Dreier

Hannover 96 stoppte Rostocks kleine Serie (zwei Dreier zum Start) und feierte den ersten Saisonsieg. In der Anfangsphase hatten die Hausherren Glück, dass Kunze aus abseitsverdächtiger Position aus kurzer Distanz das Tor verfehlte. Besser machte es Kollege Neumann, der von der rechten Strafraumkante den Ball über Keeper Kolke hinweg im hohen Bogen ins Tor streichelte - sehr sehenswert. In der zweiten Hälfte war es wieder Neumann, der traf - allerdings köpfte er aus kurzer Distanz diesmal ins eigene Tor zum 1:1. In der Schlussphase führte ein Handspiel von Neidhart zu einem Elfmeter, der von Teuchert sicher zum 2:1-Sieg verwandelt wurde.

Paderborn kontert sich zum Sieg

Paderborn ist derweil wieder in der Spur und hat in Düsseldorf den ersten Saisonsieg eingefahren. Der SCP legte einen Blitzstart hin und ging nach einem schön herausgespielten Treffer von Muslija bereits nach fünf Minuten in Führung. Die Gäste blieben in der ersten Hälfte das bessere Team und setzten immer wieder Nadelstiche. Kurz nach dem Wechsel knallte Ginczek das Leder für die Hausherren an den Pfosten. Das war der Weckruf und die Fortuna war fortan besser im Spiel. Nach einer Ecke glich de Wijs folgerichtig aus. Der SCP war sofort wieder da und schloss einen blitzsauberen Konter zur erneuten Führung (Conteh) - und zum ersten Saisonsieg - ab.

St. Paulis Jubel wird schnell erstickt

Bei großer Hitze in Fürth trennten sich das Kleeblatt und der FC St. Pauli mit einem torlosen Remis. Zu einer echten Geduldsprobe wurde die Partie im Sportpark Ronhof dabei zeitweise. Beide Defensivreihen neutralisierten sich bis zur Pause weitestgehend, sodass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging. Nach dem Wechsel hatte Hartel noch eine der besseren Chancen, traf aber nicht aufs Tor. In der Nachspielzeit jubelte Albers, doch eine Abseitsstellung wurde zum Spielverderber für die Hamburger.

Dank Zimmers Volley-Kracher: FCK holt erste Punkte

Der 1. FC Kaiserslautern bejubelt das 3:2 durch Jean Zimmer. IMAGO/Eibner

Der 1. FC Kaiserslautern hat die ersten Punkte der jungen Zweitliga-Saison eingefahren. Das Nachbarschaftsduell gegen Aufsteiger Elversberg entschieden die Pfälzer am Ende einer Achterbahnfahrt mit 3:2 für sich. Durch einen kompliziert zustande gekommenen Elfmeter von Kraus (21.) war der FCK in Führung gegangen, doch die mutigen Saarländer belohnten sich nach der Pause für ihren Aufwand und drehten die Partie durch Feil (47.) und Sahin (62.). Doch Kaiserslautern schlug wieder zurück: Der eingewechselte Ache glich per Kopf wieder aus (68.), Kapitän Zimmer erzielte mit einer sehenswerten Volley-Abnahme den Siegtreffer für die Hausherren (79.).

Toller Schlenzer entscheidet: Wiesbaden bleibt ungeschlagen

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden bleibt auch nach drei Spieltagen ungeschlagen. Die Hessen brachten dem Karlsruher SC durch ein 1:0 ihre erste Saisonniederlage bei. Dabei waren die Badener eigentlich besser in die Partie gestartet und hatten zwei gute Möglichkeiten vergeben, ehe Lee die Hausherren mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung brachte (22.). Der KSC wirkte benommen, rappelte sich nach dem Seitenwechsel aber auf und drückte auf den Ausgleich. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Bormuth in der Schlussphase (77.), ein Tor von Zivzivadze zählte wegen Abseits nicht (88.).

BTSV erneut gegen Schalke

Am Sonntag (13.30 Uhr) gibt es dann das erneute Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04. Die Löwen sind das dritte Team, das bislang noch ohne einen einzigen Zähler dasteht. Auch im Pokal musste Jens Härtel mit seiner Mannschaft eine letztlich verdiente 1:3-Niederlage gegen S04 hinnehmen. Die Knappen könnten sich derweil mit einem erneuten Sieg im Eintracht-Stadion weiter in die obere Tabellenhälfte schieben.

Formstarke Kieler empfangen Magdeburg

Dort finden sich nach zwei Spieltagen Holstein Kiel und der 1. FC Magdeburg wieder. Die Störche sind neben Hansa Rostock das einzige Team, das mit zwei Siegen (1:0 in Braunschweig, 2:1 gegen Fürth) in die Saison gestartet ist, der FCM trennte sich zum Auftakt 1:1 mit Wiesbaden und schlug anschließend Eintracht Braunschweig (2:1). Auch im Pokal setzten sich die KSV (2:0 über den FC Gütersloh) und Magdeburg (2:1 gegen Jahn Regensburg) durch. Früh in der Saison könnte eine der beiden Ungeschlagen-Serien am Wochenende reißen.

Um Serien müssen sich der VfL Osnabrück und der 1. FC Nürnberg keine Sorgen machen. Beide sammelten in den ersten beiden Spielen lediglich einen Punkt. An der Bremer Brücke dürften beide entsprechend gewillt sein, die ersten drei Punkte einzusammeln. Gelingt das nicht, dürften vor allem in Nürnberg die Sorgen vor einem ähnlichen Saisonverlauf wie 2022/23 wieder größer werden.