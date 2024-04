HSV: Alle Ziele in Gefahr und Bangen um Glatzel

Der Ostersonntag begann für den Hamburger SV schon mit einem Dämpfer und endete mit einem weiteren Rückschlag: Zunächst signalisierte Robert Glatzel, dass sein Einsatz in Fürth nicht möglich ist, das anschließende 1:1 bedeutet, dass der direkte Aufstiegszug abgefahren scheint.

Sieben Punkte beträgt der Rückstand seit dem Osterwochenende auf den Zweiten Holstein Kiel, als neuer Vierter liegt der HSV nun sogar einen Zähler hinter dem von Steffen Baumgart frisch als Minimalziel ausgerufenem Relegationsplatz - und zum Bangen um die Ziele kommt nun auch das Zittern um den Torjäger. Glatzel hatte beim Abschlusstraining am Samstag Probleme im Oberschenkel verspürt, war dennoch mit nach Mittelfranken gereist und hatte vor dem Anpfiff einen Probelauf gewagt. Danach war klar: Es reicht nicht. "Auch eine Einwechslung war nicht möglich", sagt der Trainer und kündigt das weitere Vorgehen an: "Wir werden es jetzt erstmal abchecken."

Klar ist: Ein möglicher Ausfall des 30-Jährigen wäre der nächste Tiefschlag für die Hanseaten. Denn: Der statt Glatzel aufgebotene Andras Nemeth konnte auch seine Chance am Sonntag nicht nutzen. Der im Januar 2023 verpflichtete 21-Jährige Ungar hatte beim HSV zunächst einen Raketenstart mit zwei Jokertreffern hingelegt, seit seinem Knöchelbruch im vergangenen Frühjahr aber sucht er vergeblich nach dem Anschluss. Seit Februar letzten Jahres (3:3 in Heidenheim) ist Nemeth torlos, bleibt seitdem zudem während seiner Jokereinsätze und den wenigen Bewährungsproben von Beginn an regelmäßig den Beweis schuldig, eine ernsthafte Alternative zu Glatzel sein zu können. Sonntag hatte er die Großchance zum 2:0, scheiterte aber freistehend am Fürther Keeper Jonas Urbig. Kurz darauf glichen die Gastgeber aus. "Wir müssen das zweite Tor machen, es ist unglücklich gelaufen", klagt Torwart Matheo Raab.

Doppelt bitter: Die Hamburger bangen nicht nur um ihren mit 16 Treffern besten Torschützen, sie müssen am kommenden Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern auch ihren "heimlichen" Torjäger ersetzen: Miro Muheim hatte per Traumtor seinen bereits fünften Saisontreffer erzielt, gegen die Pfälzer aber fehlt der Linksverteidiger gelbgesperrt.

Immerhin, Noah Katterbach wird dann als Alternative wieder zur Verfügung stehen. Der Ex-Kölner war nach auskurierten muskulären Problemen schon ein Kandidat für einen Kaderplatz in Fürth, wird statt des Schweizers die linke Seite besetzen. Wie eine mögliche Lücke auf der Mittelstürmer-Position zu schließen sein soll, ist die weitaus größere Baustelle für Baumgart.