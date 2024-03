Baumgart: "Wenn wir oben ran wollen, müssen wir Spiele gewinnen"

HSV verliert den Anschluß an direkte Aufstiegsplätze 31.03.2024

0:45Nach dem 1:1 in Fürth trennen den HSV sieben Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz. Ob es in erster Linie nur noch um die Relegation geht, erklärt Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Franken.