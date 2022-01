Horn "enttäuscht": Baumgart macht Schwäbe zur neuen Nummer 1

Rund ein Jahrzehnt war Timo Horn die unangefochtene Nummer 1 beim 1. FC Köln - jetzt ist er offiziell nur noch Ersatztorwart.

Am Freitag verkündete Steffen Baumgart seine Entscheidung: Marvin Schwäbe hütet bis zum Saisonende das Tor der Kölner. "Alles andere wäre ein Eiertanz", sagte der Trainer vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Horn hatte im Herbst eine Knieverletzung zum Zuschauen gezwungen, zuletzt war eine vom FC nicht näher beschriebene Krankheit - offenbar eine Corona-Infektion - hinzugekommen. Und weil Schwäbe ihn in seinen ersten sieben Bundesligaspielen überhaupt (kicker-Notenschnitt 2,79) laut Baumgart "sehr, sehr gut" vertrat, darf der Sommerneuzugang nun im Kasten bleiben.

Horn bleiben nur noch Testspiele

"Timo ist jetzt in der Herausfordererposition", so Baumgart. Der langjährige Stammkeeper sei zwar "enttäuscht", nehme die Situation, "die er noch nicht hatte", aber "voll an, weil er ein guter Sportsmann ist". Inzwischen hat Horn, dessen Vertrag bis 2023 gültig ist, wieder leichtes Training aufgenommen.

Das DFB-Pokal-Spiel gegen den Hamburger SV, in dem er noch einmal für sich hätte werben können, hatte der 28-Jährige am Dienstag krankheitsbedingt sausen lassen müssen. Und weil der FC im Elfmeterschießen ausschied, bleiben ihm bis zum Saisonende nur noch Testspiele, um Spielpraxis zu sammeln.