Honorat tritt in Gladbach das Hofmann-Erbe an

Borussia Mönchengladbach hat einen Nachfolger für den abgewanderten Jonas Hofmann gefunden. Franck Honorat kommt von Stade Brest.

Technisch stark: Franck Honorat, rechts Chancel Mbemba (OM). AFP via Getty Images

Dass die Borussia seit den Abgängen von Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen), Marcus Thuram (Inter Mailand) und Lars Stindl (Karlsruher SC) auf der Suche nach Spielern mit Offensivqualitäten ist, versteht sich von selbst. Eine Lücke im Kader schließt nun Franck Honorat von Stade Brest aus der französischen Ligue 1, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat. Ein Großteil der zehn Millionen Euro, die Hofmann in die Kasse gebracht hat, wird nun für den Franzosen fällig werden, da er in Brest noch Vertrag bis 2025 hatte.

Wie Hofmann ist der 26-jährige Franzose ein vielseitig einsetzbarer Offensivmann, kann über die Flügel kommen, aber auch zentraler spielen. Er ist schneller als Hofmann, ein fleißiger Teamarbeiter - und er ist vier Jahre jünger als der deutsche Nationalspieler. Was auch nicht ganz unwichtig ist in dem Verjüngungsprozess, der in Gladbach gerade stattfindet.

"Franck ist ein Spieler, der auf beiden offensiven Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, der schnell ist, Tore schießen und auch vorbereiten kann", wird Geschäftsführer Sport Roland Virkus vom Klub zitiert. "Wir verfolgen seinen Weg schon länger und freuen uns, dass er trotz anderer Angebote unbedingt zu uns kommen wollte."

Torschütze und Vorbereiter

In der vergangenen Saison schoss Honorat sechs Tore. Außerdem wurden fünf Assists erfasst. In der Saison davor lag er bei elf Toren und sechs Vorlagen. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und freue mich darauf, alle Spieler, den Verein und all die neuen Dinge, die noch kommen werden, kennenzulernen und auf dem Platz loszulegen", sind die ersten Worte des Neuzugangs.

Der Franzose, der in Frankreichs Fußball-Oberhaus auch schon für OGC Nizza, Clermont Foot, den FC Sochaux und AS Saint-Etienne spielte (134 Ligue-1-Spiele, 27 Tore), stand schon vor einem Jahr auf der Gladbacher Einkaufsliste. Damals scheiterte ein Wechsel am Veto der Bretonen. Im zweiten Anlauf klappte es nun. Und ganz klar: Honorat ist eine der gesuchten und benötigten Soforthilfen beim VfL.

