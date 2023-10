Honda Motocompacto: Ein Rollkoffer wird zum Kofferroller

Mit diesem Zweirad fallen Sie garantiert auf: Der Honda Motocompacto sieht aus wie ein Rollkoffer, lässt sich aber flugs zum Elektroroller für die Kurzstrecke umbauen. Eine ganz ähnliche Idee hatte Honda schon in den 1980er Jahren.

Honda baut bekanntlich nicht nur Autos, sondern auch Motorräder. Am anderen Ende der Skala von Fireblade oder Gold Wing soll sich nun ein ziemlich skurriler Elektroroller ansiedeln. Das Konzept ist clever, das Design könnte von Apple stammen: Zusammengeklappt sieht der schneeweiße Motocompacto - je nach Sichtweise - aus wie ein Koffer oder ein Heizkörper mit zwei Rädern. Mit wenigen Handgriffen macht er aber eine erstaunliche Verwandlung durch: Lenker und Sattel klappen aus - fertig ist ein elektrischer Kleinstroller.

Mitnahme im Kofferraum - oder in den "Öffis"

Gedacht ist der Motocompacto für die berühmte letzte Meile - jene Distanz also, die man beispielsweise vom Parkplatz oder vom U-Bahnhof bis zum endgültigen Zielort zurücklegt. Weil der japanische E-Scooter keine 19 Kilo wiegt, die Maße zusammengeklappt nur rund 74 x 54 x 9,4 Zentimeter betragen und außerdem ein Tragegriff vorhanden ist, lässt sich der Motocompacto bequem im Kofferraum verstauen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen.

Rollkoffer: So sieht der Motocompacto zusammengeklappt aus. Honda

Angetrieben wird das kleine Zweirad von einem 490-Watt-Vorderradnabenmotor mit 0,7 PS, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 24 km/h, die elektrische Reichweite bei gut 19 Kilometern. An der Haushaltssteckdose ist die 6,8-Ah-Batterie innerhalb von dreieinhalb Stunden wieder aufgeladen.

Umgerechnet rund 940 Euro

Honda verspricht, dass der Motocompacto für alle Körpergrößen geeignet ist. In den USA soll er für 995 Dollar auf den Markt kommen, umgerechnet wären das etwa 940 Euro. Allerdings ist bislang noch nicht bekannt, ob der Elektrokoffer mit Rollen überhaupt nach Europa kommt.

Zwei, die Anfang der 1980er zusammengehörten: Der Kleinwagen Honda City und das zusammenklappbare Kleinkraftrad Motocompo. Honda

Eine ganz ähnliche Idee hatte Honda übrigens schon einmal, und sie war schon damals sehr schlau. Der Motocompo - man sieht, der Name wird leicht umgewandelt wieder aufgegriffen - war ein Kleinkraftrad, das von 1981 bis 1983 gebaut wurde und speziell für den Kleinwagen Honda City konzipiert worden war. Auch beim Motocompo verschwanden Lenker und Sitze kurzerhand in der Karosserie, im Transportmodus passte das Zweirad bequem in den Kofferraum des City. Daher rührte auch der Beiname "Trunk Bike" -das englische Wort "trunk" steht für "Kofferraum".

Von Elektroantrieb konnte Anfang der 1980er-Jahre freilich noch keine Rede sein, stattdessen war der 30 km/h schnelle Motocompo noch mit einem Zweitakt-Einzylinder unterwegs, der sich aus 50 ccm Hubraum 2,5 PS holte.