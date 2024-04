Holstein erhält Bundesliga-Lizenz unter Auflagen

Holstein Kiel liegt im Aufstiegsrennen der 2. Liga fünf Spieltage vor Schluss in der Pole Position. Die Lizenz für die beiden oberen Spielklassen bekamen die Kieler von der DFL erteilt - allerdings erwartungsgemäß unter Auflagen.

Wie die KSV mitteilte, erfüllt sie laut DFL für Bundesliga und 2. Bundesliga "alle erforderlichen Kriterien ohne Bedingungen und Auflagen". Ausnahme sind die Bereiche Stadion- und Medieninfrastruktur. Über konkrete Inhalte der Auflagen machte der Klub keine Angaben.

Dennoch gute Nachrichten für die Kieler, deren Präsident Steffen Schneekloth sich entsprechend zufrieden zeigte. "In den kommenden Tagen werden wir die bereits im Vorfeld erwarteten Auflagen seitens der DFL prüfen und mit unseren Partnern über die entsprechenden Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, beraten", erklärte Schneekloth. "Wir werden alles daransetzen, um die an uns gestellten Anforderungen bis zum Saisonstart zu erfüllen, so dass wir unsere Heimspiele im Holstein-Stadion hier bei uns in Kiel austragen werden können." Der Klub kündigte eine "interne Prüfung und Bewertung der einzelnen Punkte" an.

Welche genauen Maßnahmen durchgeführt werden müssen, hängt dabei von der künftigen Liga-Zugehörigkeit ab. Fünf Spieltage vor Saisonende liegen die Störche mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz 3 an der Spitze der 2. Liga. Am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnten sie im Topspiel beim Hamburger SV einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen.

Beginn für Neubau frühestens zum Start der Saison 2025/26

In der Bundesliga wären die Anforderungen an die Kieler noch einmal höher als in der 2. Liga, in der sie ihre Heimspiele bereits seit dem Aufstieg 2017 mit einer Sondergenehmigung im Holstein-Stadion austragen. Eine zu geringe Zahl an Sitzplätzen hatte die DFL im momentan 15.034 Zuschauer fassenden Stadion bislang moniert. Die Haupttribüne ist zudem längst in die Jahre gekommen.

Für den geplanten Stadion-Neubau gibt es derzeit noch keine Ausschreibung. Die Stadt Kiel, der das Stadion gehört, hofft auf einen Baubeginn zum Start der Saison 2025/26. Bis dahin rechnet Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken mit einer weiteren Ausnahmegenehmigung. "Ich habe den Eindruck gewinnen können, dass die DFL gerne sehen möchte, dass es mit dem Stadion weiter vorangeht. Und das demonstrieren wir gerade."