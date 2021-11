Holland: "Wollen so lange wie möglich auf dieser Welle bleiben"

Darmstadt 98 ist eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Kapitän Fabian Holland ist seit 2014 an Bord, er blickt im kicker-Interview zurück und nicht zu weit voraus.

Klopft mit Darmstadt ganz oben an: Fabian Holland. imago images/Zink

Bereits in seinem ersten Jahr bei den Lilien - Holland war im Juli 2014 von Hertha BSV ans Böllenfalltor gewechselt - erlebte der Abwehrspieler als Stammkraft das Wunder von Darmstadt, als nach dem Aufstieg im Vorjahr unter Coach Dirk Schuster der Durchmarch in die Bundesliga gelang. "Die ersten Jahre hier mit dem Aufstieg 2015 und dem Klassenerhalt 2016 waren mit Blick auf den Teamgeist schon besonders", blickt der heute 31-Jährige zurück.

Der Aufstieg ist (noch) kein Thema

Der Teamgeist wird aber auch in dieser Saison groß geschrieben bei den Hessen, dieser spiele schon eine "große Rolle auf und neben dem Platz" und sei auch der Verdienst von Coach Torsten Lieberknecht, unter dem es wieder richtig gut läuft bei den 98ern. Nach vier Siegen und einem Remis sind die Darmstädtern im Höhenflug, rangieren auf Platz 4 mit Tuchfühlung nach ganz oben. Ganz oben - erneut Richtung Aufstieg also? Holland hält den Ball flach: "Es macht aktuell überhaupt keinen Sinn, darüber zu spekulieren."

Das Vorhaben, den aktuellen guten Lauf fortzusetzen, besteht natürlich trotzdem. Der unentbehrliche Routinier, der in allen 13 Partien 90 Minuten auf dem Platz stand (kicker-Note 3,04) und neben seiner Hauptbeschäftigung als Linksverteidiger in dieser Spielzeit auch mehrfach schon im zentralen Mittelfeld eingesetzt wurde, wünscht sich "so lange wie möglich auf dieser Welle" zu bleiben.

Gelingt dies, winkt nach dem nächsten Spieltag im besten Fall sogar die Tabellenführung, wenn der aktuell drei Punkte bessere Spitzenreiter St. Pauli am Böllenfalltor seine Visitenkarte abgibt.

