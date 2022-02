Borussia Mönchengladbach kassiert einfach zu viele Gegentore, das ist auch Jonas Hofmann aufgefallen. Nach dem 2:2 gegen Wolfsburg wirbt der Mittelfeldspieler für einen neuen Ansatz.

Schon nach 23. Spieltagen hatte Borussia Mönchengladbach mit 19 Gegentoren zuhause ebenso viele Treffer kassiert, wie in der gesamten Vorsaison im Borussia-Park. Am 24. Spieltag gegen Wolfsburg kamen zwei weitere hinzu, allerdings egalisierte diesmal die Offensive der Hütter-Elf den 0:2-Rückstand noch.

Jonas Hofmann schob einer möglichen Denke, dass die Offensive die Defensive schon ausgleichen werde, bei "Sky" nach der Partie gleich einen Riegel vor: "Es wäre fahrlässig, wenn wir so denken würden." Allerdings ist dem Mittelfeldspieler nicht verborgen geblieben, "dass wir einige Tore erzielen müssen, um Spiele zu gewinnen". Einzig beim 1:0 gegen Dortmund und beim 4:0 gegen Fürth gewann die Borussia in dieser Bundesliga-Saison ohne Gegentreffer.

Hofmann plädiert für anderen Ansatz

Deswegen müsse nun ein neuer Ansatz her: "Dass mit unserer Qualität auch mal ein 1:0 oder ein 2:1 reichen muss." Doch wie soll das gelingen, wenn sich die Borussia immer wieder selbst durch Unachtsamkeiten wie beim 0:1, als Matthias Ginter den Torschützen Jonas Wind aus den Augen verlor, oder auch beim 0:2, als ebenfalls Ginter Bornauw nicht entscheidend am Kopfball hindern konnte, in eine schlechte Ausgangslage bringt?

Auch Trainer Adi Hütter bemängelte "zu viele und zu einfache Tore - das ist das, was uns momentan sehr weh tut". "Das müssen wir weiterhin anpacken", versprühte Hofmann verbal Tatendrang und verriet, wie es klappen soll: "Meines Erachtens ist der Schlüssel zum Erfolg dieser Ansatz, defensiv weniger Tore zu kriegen" - auch wenn "das natürlich einfach gesagt ist", gibt auch Hofmann zu.

Wenn die Borussia am kommenden Samstag (15.30 Uhr) versuchen wird, Hofmanns Plan in die Tat umzusetzen, trifft sie in Stuttgart nicht nur auf einen Gegner, der in der Tabelle noch tiefer als sie selbst angesiedelt ist, sondern auch ähnlich viele Gegentore (45) kassiert hat. Allerdings hat die Fohlenelf den Großteil (27) ihrer 48 Saisongegentore auswärts hinnehmen müssen.