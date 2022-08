Hoffenheim vor der Verpflichtung von Nsoki

Hoffenheim ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger fündig geworden: Der Franzose Stanley Nsoki (23) wird morgen im Kraichgau erwartet und soll dann bei der TSG unterschreiben.

Was die L'Équipe zuerst berichtet hat, deckt sich mit kicker-Informationen: Hoffenheim wird Stanley Nsoki vom FC Brügge verpflichten.

Der Linksfuß, der sich in der Innenverteidigung zu Hause fühlt, soll um die zwölf Millionen Euro kosten und wird morgen die sportärztlichen Untersuchungen absolvieren. Das ist der erste TSG-Transfer nach dem Abgang von David Raum nach Leipzig, der Hoffenheim 26 Millionen Euro eingebracht hat.

Somit haben die Kraichgauer die erwünschte Verstärkung für die Innenverteidigung gefunden. Die eigentlich angedachte Verpflichtung von Bayern Münchens Chris Richards hat sich zerschlagen, denn dieser ist kürzlich zu Crystal Palace in die Premier League gewechselt. Nsoki ist nun eine Alternative für Kapitän Benjamin Hübner links in der Dreierkette.

Nsoki ist zwischen 2014 und 2019 von Paris Saint-Germain ausgebildet und zum Profi gemacht worden, 13-mal in der Ligue 1 ist der Franzose dabei zum Einsatz gekommen. Anschließend ist der 23-Jährige zu Nizza gewechselt, wo er 39 Spiele gemacht hat. In der vergangenen Saison ist der Defensivmann schließlich für Brügge aktiv gewesen, dort sind sechs Partien in der Champions League zustande gekommen.

