Hoffenheim muss bis auf Weiteres auf Vogt verzichten

Kevin Vogt zog sich beim 2:1-Sieg der TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu.

Kevin Vogt verfolgte am Samstag in der 41. Minute Max Kruse, um ihn noch rechtzeitig am Abschluss zu hindern. Allerdings kam der Wölfe-Angreifer trotzdem zum Schuss und Hoffenheims Innenverteidiger legte sich nach dem Laufduell auf den Boden. Der 30-Jährige fasste sich an den rechten Oberschenkel und musste durch Havard Nordtveit ersetzt werden.

Grillitsch könnte nach abgesessener Gelbsperre Vogt ersetzen

Am Dienstag teilten die Kraichgauer mit, dass sich der Wittener einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen hat und bis auf Weiteres ausfällt. Somit wird er auch am Freitag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart fehlen. Vogt könnte sowohl von Nordveit, der nach seiner Einwechslung beim Gastspiel in Niedersachsen bewiesen hat, dass auf ihn Verlass ist, als auch von Florian Grillitsch ersetzt werden. Der Österreicher ist nach seiner abgesessenen Gelbsperre sicherlich der Favorit für die zentrale Position in der Dreierkette.

Für Vogt ist die Verletzung angesichts seiner guten Form bitter: In dieser Spielzeit stand der TSG-Führungsspieler in 21 von möglichen 23 Partien in der Startelf und zeigte im Gegensatz zur vorherigen Spielzeit eine Leistungssteigerung (kicker-Note 3,02).