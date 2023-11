Einen Vereinsrekord hat Xabi Alonso mit seinem Team bereits geknackt, denn mehr als sieben Pflichtspiele in Folge hatte die Werkself noch nie gewonnen, aktuell steht man sogar bei neun. Ein weiterer könnte folgen: Unter Klaus Toppmöller 2001/02 blieb Bayer 15 Partien in Folge ohne Niederlage, diese Marke könnte Leverkusen heute einstellen. Zumindest für die Bundesliga, denn in der 2. Liga war Bayer 1978/79 unter Willibert Kremer sogar in 23 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage geblieben.