Vor der heutigen Partie spricht einiges für Tore: Nicht nur wartet Hoffenheim seit 26 Partien auf ein Spiel ohne Gegentor (Vereins-Negativrekord) und damit so lange wie kein anderes Team in der Bundesliga, auch kassierte RB in seinen jüngsten zwölf Auswärtsspielen immer mindestens ein Gegentor und droht nun ebenfalls den Vereins-Negativrekord von 13 Gastspiele in Folge ohne weiße Weste einzustellen.