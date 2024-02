Immer wieder Peng: Hoffenheim und Bremen trennen sich remis

Die TSG Hoffenheim und Werder Bremen haben sich am Samstagnachmittag mit einem 1:1 getrennt. Die Gastgeberinnen verschossen zunächst einen Elfmeter und gerieten dann auch noch ins Hintertreffen - sie hatten aber eine Antwort parat.

Am Ende stand ein Unentschieden. 518 Fans waren ins Dietmar-Hopp-Stadion gekommen, um sich das Verfolgerduell zwischen Hoffenheim und Bremen anzuschauen - und sie sollten einiges geboten bekommen.

Werder fand zunächst gut in die Partie, konnte sich nach etwas mehr als einer Viertelstunde aber glücklich schätzen, nicht das 0:1 kassiert zu haben: Nach einem Foul von Hausicke an Memeti trat Feldkamp zum fälligen Elfmeter an, scheiterte aber an Peng (17.). Und doch: Der Fehlschuss rüttelte die Hoffenheimerinnen auf. Die TSG steigerte sich nun deutlich und übernahm die Federführung, doch auch für Memeti (33.) und Krumbiegel (40.) war bei Peng Endstation.

Die Gastgeberinnen waren jetzt das bessere Team, mussten sich am Ende aber vor allem deshalb mit einem Punkt anfreunden, weil es auch in den zweiten 45 Minuten kein Vorbeikommen an Peng gab.

Die Bremerinnen stemmten sich voller Hingabe gegen die spielerische Überlegenheit der TSG - und Peng entschärfte beispielsweise einen Schlenzer der zur Pause eingewechselten Harsch (89.). Auf der anderen Seite traf Sternad nur das Außennetz des Hoffenheimer Tores (72.). So endete die Partie schließlich 1:1.