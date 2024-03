In den letzten drei Partien zwischen beiden Mannschaften gewann stets das Auswärtsteam, so auch im Hinspiel 2023/24: Am 7. Oktober gewann Hoffenheim mit 3:2 in Bremen. Damals hatte Stage für Bremen in der Nachspielzeit zum 2:2 ausgeglichen (90.+1), ehe Bülter unmittelbar danach das 3:2 für die Gäste gelang.