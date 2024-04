Hielten die Augsburger in den ersten zehn Minuten noch dagegen, so kam es spätestens nach der Auswechslung von Jakic zum Bruch. Hoffenheim war aktiver, strahlte mehr Gefahr aus und sorgte mit dem Doppelschlag lange Zeit für Ruhe. In der Schlussphase von Hälfte eins sendeten die Gäste jedoch wieder ein paar Lebenszeichen.