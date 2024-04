Kramaric ebnet den Weg, Bebou führt die Entscheidung herbei

Hoffenheim hat das Verfolgerduell gegen einen personell arg dezimierten FC Augsburg 3:1 gewonnen und damit seine Chancen auf die Conference League gesteigert. Die Sinsheimer profitierten dabei enorm von einem taktischen Experiment des FCA, der nach der Pause deutlich stärker war, das Blatt aber nicht mehr wenden konnte.

TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo beließ es nach dem bitteren 1:2 in Leverkusen bei einem Wechsel: Nach Verletzungspause kehrte Prömel ins Mittelfeldzentrum zurück und verdrängte Tohumcu auf die Bank. Auf der Gegenseite plagten FCA-Coach Jess Thorup große Personalsorgen, da im Vergleich zum 1:1 gegen Köln mit Mbabu (Adduktoren), Iago (Fußprellung), Jensen (Wade) und Rexhbecaj (Mittelfußbruch) gleich vier Spieler ausfielen. Dafür spielten Bauer, Pedersen, Engels sowie Demirovic (nach Gelb-Sperre).

Erstmals spielten die Fuggerstädter unter Trainer Thorup mit einer Dreier- respektive Fünferkette hinten. Anfangs schien es, als hätte das keine Auswirkungen auf die zuletzt so stabile FCA-Defensive. Die bayerischen Schwaben zeigten sich zu Beginn noch gut sortiert und ließen wenig zu. Nach vorne lief jedoch wenig bis gar nichts zusammen. Pech hatte zudem Jakic, der es trotz Knöchelproblemen beim Aufwärmen probiert hatte, dann aber nach nur zwölf Minuten für Breithaupt wieder raus musste.

Augsburger Abstimmungsprobleme

Das hatte Konsequenzen, denn in der 17. Minute war der neue Mann einen Tick zu weit weg von Kramaric, der sofort einen klugen Pass nach rechts zu Kaderabek spielte. Der legte wieder quer nach innen zu Weghorst - und schon stand es 1:0 (17.). Die Führung war nicht unverdient, immerhin war die TSG die aktivere Mannschaft - und sie legte rasch nach: Dahmens überhasteter langer Ball kehrte postwendend zurück, Weghorst ließ am Sechzehner für Kramaric abtropfen, der sehenswert aus 18 Metern ins rechte Eck zum 2:0 schlenzte (20.).

Der Doppelschlag zeigte Wirkung, in der Folge wirkten die Gäste zuweilen recht ratlos, während Hoffenheim Ball, Gegner und damit auch das Spiel kontrollierte. Beim FCA wurden die Abstimmungsprobleme offensichtlich, gerade im Zentrum zeigte sich immer wieder, dass nicht klar war, wann Gegenspieler übernommen werden sollten und wann nicht. Dies gab den Sinsheimer ungewohnt viele Freiräume.

Thorup reagiert - und es wird besser

Thorup reagierte und stellte zum Ende von Hälfte eins wieder auf die gewohnte Viererkette um: Bauer rückte nach rechts hinten, Pedersen nach links und Vargas auf die Zehn. Das brachte neue Stabilität - und Vargas hätte beinahe den Anschlusstreffer markiert: Der Schweizer scheiterte nach Juraseks Schnitzer im Eins-gegen-eins aus spitzem Winkel am stark reagierenden Baumann, der also den 2:0-Halbzeitstand festhielt (42.).

Reingestochert: Ermedin Demirovic (li.) trifft zum 1:2. IMAGO/Jan Huebner

Nach Wiederanpfiff zeigte sich der FCA stark verbessert, war deutlich griffiger und entwickelte nun viel mehr Druck. Maier (46.), Engels (47.) und wieder Maier (56., Pfosten) näherten sich dem Anschlusstreffer. Plötzlich hatte die TSG Mühe, wirkte unsortiert und fahrig - und musste nach einer knappen Stunde das Gegentor schlucken: Nach Stachs Ballverlust wurde Maier zwar noch geblockt, der Abpraller landete bei Tietz, der wiederum Demirovic fand - 1:2 (61.). Der Treffer hatte sich in dieser Phase abgezeichnet.

TSG-Coach Matarazzo brachte Brooks und sorgte so wieder für mehr Stabilität und Ruhe. Es folgte eine Verschnaufpause und zahlreiche Wechsel - unter anderem feierte der erst 17-jährige Kömür bei den Fuggerstädtern sein Bundesliga-Debüt. Erst in der Schlussphase nahm die Partie wieder Fahrt auf: Weghorst rettet auf der Linie per Kopf gegen Pfeifer (81.), auf der Gegenseite prüfte Beier Dahmen im Anschluss an eine Ecke (84.). In der 90. Minute führte der eingewechselte Bebou schließlich die Entscheidung herbei, als er einen Kaderabek-Ball stark mitnahm, Uduokhai stehen ließ und zu guter Letzt Dahmen mit einem satten Schuss unter die Latte aus spitzem Winkel keine Chance ließ.

Hoffenheim beendete damit einen Negativlauf von zuletzt drei Niederlagen in Serie und reist am Samstag (15.30 Uhr) mit mehr Selbstvertrauen nach Mainz. Dagegen geht es für die Augsburger am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Union Berlin darum, nach dem Ende der eigenen fünf Spiele andauernden Ungeschlagen-Serie einen neuen Lauf zu starten.