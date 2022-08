Hoffenheim: Auch Angelino im Anflug

Nach der massiven Aufrüstung der Innenverteidigung ist die TSG kurz davor nun auch die Lücke auf links zu schließen: Angelino aus Leipzig ist im Anflug.

Gleich drei Innenverteidiger hatten die Kraichgauer zuletzt verpflichtet, um die größte Baustelle anzugehen. Nach Ozan Kabak hatten unter der Woche auch Stanley Nsoki aus Brügge und Eduardo Quaresma von Sporting Lissabon in Hoffenheim unterschrieben.

Nun geht die TSG auch die durch David Raums Wechsel nach Leipzig entstandene Lücke auf der linken Außenbahn an. Und bedient sich dabei ausgerechnet in Leipzig. Nach kicker-Informationen steht der Wechsel von Angelino von RB zur TSG unmittelbar bevor. Demnach soll der Spanier, der bei Leipzig noch bis 2025 unter Vertrag steht, zunächst für die laufende Saison ausgeliehen werden. Damit wird auch der Wunsch von Trainer André Breitenreiter erfüllt, angemessenen Ersatz zu holen für Raum, dessen Transfer 26 Millionen Euro in die Hoffenheimer Kassen spülte.

Damit ist aber auch klar: Robert Skov, der die Raum-Rolle bei der Auftakt-Niederlage in Gladbach (1:3) übernommen hatte, wird hochqualifizierte Konkurrenz bekommen und sich wohl erneut hinten anstellen müssen. Der Däne hatte schon in der kompletten Vorbereitung in Erwartung des Raum-Abgangs die linke Außenbahn beackert und sich wieder in die Rolle eingefunden, die er in seinem ersten Jahr in Hoffenheim erfolgreich bekleidete. Auch in Gladbach zeigte der 26-Jährige seine Qualitäten und hatte die nach Stefan Poschs Platzverweis bereits in Unterzahl spielende TSG sogar in Führung geschossen. Mit seinem gewaltigen linken Hammer hatte Skov die Vorlage von Andrej Kramaric ins Gladbacher Tor gedroschen.

Künftig dürfte es für den Dänen deutlich schwieriger werden, es in die Hoffenheimer Startformation zu schaffen. Schließlich ist Angelinos Hauptmotiv für den sich anbahnenden Wechsel der in Leipzig nicht mehr garantierte Stammplatz. Sollte der Transfer wie erwartet in Kürze vollzogen werden, könnte Angelino nach einer ersten Trainingswoche womöglich schon bei Hoffenheims Heimpremiere am kommenden Samstag gegen Bochum ein Thema für die erste Elf sein.