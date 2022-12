Hoffenheim auch an Godwin interessiert

Neben Kasper Dolberg (25, FC Sevilla) hat die TSG Hoffenheim auch den nigerianischen Nationalspieler Saviour Godwin im Visier. Ein Abgang in der Offensive zeichnet sich zudem weiter ab.

Nachdem die Hoffenheimer in diesem Sommer ihr Hauptaugenmerk auf die qualitative Verbesserung vor allem der Innenverteidigung gelegt hatte, bahnen sich nun im Winter Korrekturen im Offensivbereich an. Derweil verdichten sich die Hinweise und konkretisieren sich Kandidaten. Als erste Verpflichtung zeichnet sich der dänische Mittelstürmer Kasper Dolberg ab (kicker-online berichtete). Es könnten weitere folgen.

Godwin in Portugal unter Vertrag

Nach kicker-Informationen hat die TSG etwa Saviour Godwin im Visier, auch portugiesische Medien („A Bola“) berichten von einem konkreten Hoffenheimer Interesse an dem Flügelstürmer. Der 26 Jahre alte nigerianische Nationalspieler steht derzeit in Diensten des Klubs Casa Pia aus Lissabon, der in diesem Sommer in die Topliga Portugals aufgestiegen war und nach 13 Partien auf dem beachtlichen Rang 5 liegt. Godwin hat dazu als Stammkraft mit starken Leistungen und drei Treffern beigetragen.

Der in Nigeria geborene Flügelflitzer (1,73m, 65 Kilo) hat auch belgische Wurzeln und spielte in Belgien lange unterm Radar bei Ostende und dem KSV Roeselare. Im Oktober 2020 holte Casa Pia den damals vereinslosen Godwin, der in Lissabon seither durchstartet. Nach den Erstliga-Aufstieg debütierte der sehr schnelle Rechtsfüßer im September auch in Nigerias A-Nationalmannschaft. Beim 1:2 in Algerien kam Godwin nach einer guten Stunde ins Spiel und stand gemeinsam mit Hoffenheims nigerianischem Nationalverteidiger Kevin Akpoguma auf dem Platz.

Zudem wird Godwin von derselben Agentur vertreten, die auch Portugals U-21-Nationalspieler Eduardo Quaresma vertritt, den die TSG in diesem Sommer von Sporting Lissabon ausgeliehen hat (inklusive Kaufoption). Dem Vernehmen nach soll Casa Pia in diesem Sommer ein Angebot für Godwin von Sao Paulo aus Brasiliens über zwei Millionen Euro ausgeschlagen haben. Der Preis dürfte angesichts der Darbietungen nun auch in der 1. Liga weiter gestiegen sein. Godwins Vertrag läuft noch bis 2024.

Zeichen stehen bei Bruun Larsen auf Abgang

Das Interesse an Godwin passt zu dem erkennbaren Trend, dass sich die TSG in diesem Winter von Angreifer Jacob Bruun Larsen trennen könnte. Der Flügelstürmer konnte in Hoffenheim die Erwartungen auch unter Trainer André Breitenreiter nicht erfüllen und soll sich bereits nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.

Deshalb spricht einiges für gleich zwei neue Stürmer für Hoffenheim in diesem Winter (auch rund um Wolfsburgs Luca Waldschmidt wurden zumindest Sondierungsgespräche geführt), unabhängig davon, wie erfolgreich und zügig die beiden zuletzt lange verletzten Angreifer Munas Dabbur (Schulter) und Ihlas Bebou (Knorpelschaden im Knie) im Hinblick auf die Restsaison wieder eingegliedert werden können. Erste behutsame Trainingseinheiten haben jedenfalls beide bislang ohne Rückschläge absolviert.