Hoeneß über Silas: "Die Bestätigung dessen, was ich gesagt habe"

Gegen den FC Bayern kam Silas ins Spiel und stellte die Zeichen auf den 3:1-Erfolg. Trotzdem wird Stuttgarts Flügelflitzer in Augsburg wohl wieder auf der Bank beginnen - Sebastian Hoeneß will "keine Geschenke" verteilen.

Seit dem 11. Spieltag beim 2:1 gegen Borussia Dortmund hatte Silas keine Scorerpunkte mehr für sich verbuchen können. Gegen den FC Bayern wurde der Kongolese in der Schlussphase beim Stand von 1:1 eingewechselt und sorgte mit einem Tor und einem Assist für das furiose 3:1 der Stuttgarter. Eine Bewerbung für mehr Einsatzzeit. Am liebsten auch mal wieder in der Startformation, der er zuletzt am 13. Spieltag beim 2:0 gegen Werder Bremen angehört hatte.

Doch Sebastian Hoeneß bremst zu hohe Erwartungen. Zwar hat er viel Lob für Silas übrig. Der Flügelmann habe trotz seiner Reservistenrolle "überhaupt nicht aufgesteckt, er hat einfach weitergemacht und trainiert". Und sei jetzt dafür belohnt worden. Beziehungsweise hat sich selbst belohnt. Die Leistung des Nationalspielers hat den Cheftrainer "sehr gefreut. Einerseits für ihn als Mensch, andererseits aber, weil es die Bestätigung dessen war, was ich ihm gesagt habe: Er muss dranbleiben, um in der Lage zu sein, wenn er reinkommt, performen zu können. Das wird nicht immer sofort klappen. Aber diesmal hat es geklappt. Jetzt hat er zwei unbeschreibliche Momente erleben dürfen. Dafür ist er selbst verantwortlich. Deswegen habe ich mich tierisch gefreut."

"Keine Einsatzgarantie" für Silas - aber für Mittelstädt

Dennoch sei dies kein Freifahrtschein in die nächste Startformation. "Natürlich erhöht es die Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz", erklärt der 41-Jährige. "Trotzdem ist es keine Einsatzgarantie. Wir haben weiterhin auch andere Spieler, die gute Leistung gezeigt haben. Auch im Spiel gegen Bayern." Und in den Wochen davor, die von vielen Erfolgen geprägt waren und entsprechend für Silas ein Schattendasein bedeutet haben. Wie immer möchte Hoeneß "eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz schicken. Es wird keine Geschenke geben. Das kann ich schon mal ankündigen."

Maximilian Mittelstädt und Enzo Millot, die gegen den Rekordmeister angesichts ihrer Gelbsperren gefehlt hatten, haben dagegen größere Chancen. Der Linksverteidiger, so Hoeneß, "kommt sicher rein. Und Enzo wird aller Voraussicht nach auch spielen. Aber es gibt noch das eine oder andere Fragezeichen, wo ich mir morgen noch ein genaues Bild verschaffen muss. Deswegen warten wir morgen ab und schauen dann, wie die Startelf aussieht."