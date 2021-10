Hoeneß: Eindeutige Sonntags-Botschaft für die Reisegruppe

Schon knapp zwei Wochen vor dem Kräftemessen mit dem 1. FC Köln läuft dem Trainer der TSG Hoffenheim, Sebastian Hoeneß, die Zeit davon. Was auf den ersten Blick kurios anmutet, wird bei Betrachtung der Liste der Länderspielnominierten der Kraichgauer deutlich.

Bereits am Samstagabend, unmittelbar nach dem 1:3 beim VfB Stuttgart, sprach Hoeneß von anderthalb Dutzend Länderspielreisenden. Glücklich sah der 38-Jährige dabei nicht unbedingt aus. Zuvor war er gefragt worden, was man denn während der Länderspielpause verbessern müsse. Und der Coach antwortete: "Die Möglichkeit besteht am Sonntag noch, eine gewisse Botschaft in die Köpfe der Spieler zu setzen. Ab dann sind 18 Spieler in aller Herren Länder unterwegs."

Es sind zwar doch ein paar weniger, weil Marco John verletzungsbedingt nicht zur deutschen U 21 fährt, der Österreicher Christoph Baumgartner nach seiner Muskelblessur geschont wird und Robert Skov nicht von Kasper Hjulmand ins dänische Aufgebot berufen wurde. Dennoch muss Hoeneß in der trainingsmäßigen Aufarbeitung des wenig gelungenen und insgesamt schwankenden Saisonstarts eben auf 15 Nationalspieler verzichten.

Nur Baumann, Baumgartner und Vogt bleiben von der Stammelf hier

Die Hoffenheimer trifft das vergleichsweise hart, weil sie bereits am Freitag, 15. Oktober (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de), gegen den FC gefordert sind. Zwar gehen die Kölner mit dem Nachteil, auch noch eine Anreise bewältigen zu müssen, ins Duell. Dafür fehlen deren Trainer Steffen Baumgart aber "nur" neun Profis. Aus der sich zuletzt herauskristallisierenden Stammelf der TSG bleiben nur Torwart Oliver Baumann, Abwehrchef Kevin Vogt und Baumgartner, der jedoch in Stuttgart verletzt fehlte, im Kraichgau.

Hoeneß' Worte vom Samstag lassen darauf schließen, dass er seine Reisenden am Sonntag hart ins Gebet genommen hat: "Jedem muss klargemacht werden, dass wir uns Spiele greifen müssen, sie mit Überzeugung auf unsere Seite ziehen müssen. So wie wir es in der Vorwoche gemacht haben."

Da bezwangen die Kraichgauer den VfL Wolfsburg nach Rückstand noch mit 3:1. Die eindeutige Botschaft des Cheftrainers: "Das muss jedem klar sein, bevor er das Trainingsgelände verlässt."