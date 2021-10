Hoeneß: "Das muss jetzt jedem klar sein"

Man durfte gespannt sein, wie die Hoffenheimer Profis auf die Ansage ihres Coaches reagieren würden: Sie lieferten.

Es war nicht das erste Mal, dass Sebastian Hoeneß an die Einstellung und die Haltung seiner Mannschaft appelliert hatte. Vor der Länderspielpause hatte der 39-Jährige seinen zuvor in Stuttgart (1:3) zu nachlässigen Profis eindringlich ins Gewissen geredet und sie gegen Köln entsprechend auf- und eingestellt. Das Ergebnis konnte sich nicht nur zahlenmäßig sehen lassen. "Wir wollten eine Reaktion zeigen, und die war sehr gut", resümierte Hoeneß hochzufrieden nach dem 5:0-Sieg am Freitagabend, "es war von der ersten bis zur letzten Sekunde eine gute Teamleistung. Die Jungs hatten viel positive Energie auf dem Platz, viel Mentalität. Die Grundtugenden des Fußballs haben wir heute gelebt. Das ist die Basis für uns, das ist das, was wir auf den Platz bringen müssen."

Wäre unter diesen Vorzeichen dieses Heimspiel schiefgegangen, und hätte die Mannschaft erneut nicht die volle Leidenschaft auf den Platz gebracht, hätte es für Hoeneß auch ungemütlich werden können. Auch deshalb empfand Hoeneß angesichts der Trotzreaktion seiner Truppe "eine Mischung aus Freude, Bestätigung und Erleichterung." Also betonte der Cheftrainer noch einmal, worauf es ihm ankommt: "Wir wollen für das stehen, was wir heute gezeigt haben, ein Team, das füreinander gefightet und intensiv Fußball gespielt hat. Und dann auch gut Fußball spielen kann", so Hoeneß, der gleich Rückfällen vorbeugte: "Das muss jetzt auch jedem klar sein."

Hoeneß‘ Plan war in jeder Hinsicht aufgegangen. Seine aggressivsten Akteure hatte er nominiert und auch für den Gegner überraschend in einer 3-4-1-2-Formation angeordnet. "Wir waren von Anfang an griffig und wussten, was auf uns zukommt. Es hat von der ersten Minute an geklappt", schilderte Doppeltorschütze Ihlas Bebou, "wir müssen jetzt noch konstanter werden. Wenn wir diese Gier zeigen, werden wir unsere Punkte auch weiterhin holen."

Und das Publikum überzeugen. Wo zuletzt eher triste Stimmung in einem weitgehend leeren Rund herrschte, feierten zumindest die TSG-Fans unter den 14.309 Zuschauern ihre Mannschaft mit stehenden Ovationen und lange nicht gehörten Gesängen: "Oh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen."