Hoeneß bedient: "Konnten keinen Teil dazu beitragen, dass das ein Spitzenspiel ist"

Beim FC Bayern München sah der VfB Stuttgart kein Land und musste sich auch in den Augen seines Trainers Sebastian Hoeneß vollkommen verdient geschlagen geben.

"Eindeutig ein gebrauchter Abend für uns", musste Sebastian Hoeneß nach dem chancenlosen Auftritt seines VfB Stuttgart in München unverblümt feststellen. Hatte die Partie des Tabellenzweiten FC Bayern gegen seinen ersten Verfolger auf dem Papier noch verheißungsvoll geklungen, war VfB-Coach Hoeneß nach Schlusspfiff bei DAZN bedient: "Wir konnten keinen Teil dazu beitragen, dass das ein Spitzenspiel ist." In 90 Minuten gelang es dem VfB gegen ersatzgeschwächte Münchner nicht einmal, gefährlich auf das gegnerische Tor zu schießen.

Bereits nach gut eineinhalb Minuten hatte das Unglück seinen Lauf genommen, als der FC Bayern den ersten Fehler der Stuttgarter eiskalt ausnutzte und früh die Weichen auf Sieg stellte.

"Es fing denkbar ungünstig an und hat sich dann so weitergezogen. Wir haben es über die gesamte Spielzeit nicht hinbekommen, das auf den Platz zu bringen, was wir uns vorgenommen haben", so Hoeneß, der ausführte: "Wir waren nicht gut im Gegenpressing, wir waren relativ pomadig im Spiel mit Ball. Das war ein gebrauchter Abend. Wir sind enttäuscht über unsere Leistung und fahren so nach Hause."

VfB weiß mit dem Ball nichts anzufangen

Auch der Fakt, dass man über die gesamten 90 Minuten die Ballbesitzstatistik dominierte, sollte Hoeneß' Laune selbstverständlich nicht heben, denn "das ist heute kein Zeichen der Stärke gewesen, 60 Prozent den Ball zu haben. Es ist immer die Frage: Was machst du mit dem Ball, wie agierst du? Wir waren nicht zielstrebig genug, hatten keinen richtigen Rhythmus, waren zu pomadig. Das sind alles Dinge, die zusammenhängen. Wir müssen konstatieren, dass wir völlig verdient als Verlierer nach Hause gehen".

Dennoch gab sich der 41-Jährige optimistisch. "Wichtig wird sein, wie wir jetzt damit umgehen. Insbesondere in Hinblick auf Mittwoch. Das Spiel ist wichtig, um gut rauszukommen aus dem Jahr." Zum Jahresabschluss empfängt der VfB den FC Augsburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).