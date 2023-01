Höler: "Das Anlaufverhalten habe ich perfektioniert"

Wegen eines Mittelfußbruchs verpasste Offensivspieler Lucas Höler (28) weite Teile der bisherigen Freiburger Erfolgssaison. Nun drängt die letztjährige Stammkraft mit einer guten Quote in Testspielen und viel Selbstbewusstsein zurück in die Elf.

Aus Freiburgs Trainingslager in Sotogrande (Spanien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Beim 3:2-Testspielsieg am Samstag gegen Basel lief Höler in einem ungewohnten System auf, im 4-1-4-1 neben Woo-Yeong Jeong. "Wir wollten nicht einen von beiden auf die Acht stellen, lieber beide auf die Zehn und dann variabel im Wechsel. Das war okay, beide waren engagiert", erklärte Trainer Christian Streich. Aber nur Höler konnte wirklich für sich werben, zeigte im Spiel mit und gegen den Ball Präsenz und schoss das Siegtor.

"Die Tore tun mir extrem gut"

Damit setzte der Offensivspieler seine gute Serie seit dem Trainingsauftakt Anfang Dezember fort. "Ich habe in den vergangenen vier Testspielen drei Tore und eine Vorlage gemacht, das ist für mich sehr wichtig. Die Tore tun mir extrem gut", erklärte Höler nach der Partie gegen die Schweizer. Die letztjährige Stammkraft (40 Einsätze, 34-mal Startelf, 7 Tore, 9 Assists) verpasste wegen eines im Sommertrainingslager erlittenen Mittelfußbruches weite Teile der bisherigen Rekord-Erfolgssaison.

Achtmal kam er seit seinem Comeback zum Einsatz, siebenmal als Einwechselspieler. Nun drängt der 28-Jährige, dessen Fuß keine Probleme mehr mache und sich "richtig gut" anfühle, zurück ins Team. Im eingespielten Erfolgsensemble gibt es auch zumindest eine Offensivposition, auf der es bisher, vor allem wegen Verletzungen, viele Wechsel gab - und nun den größten Konkurrenzkampf. Um die Stelle hinter Stürmer Michael Gregoritsch, ob als Zehner oder hängende Spitze interpretiert, streiten sich neben Höler, Jeong, Daniel-Kofi Kyereh und Roland Sallai.

"Der Trainer weiß, was er von mir bekommt"

Alle vier weisen unterschiedliche Profile auf, Höler gibt sich mit Blick auf seine Qualitäten selbstbewusst und betont: "Der Trainer weiß, was er von mir bekommt. Ich gebe alles, bin läuferisch stark, zweikampfstark und auch flexibel. Ich kann auch vorne drin, links oder rechts spielen, das ist egal." Er sei schon lange im Verein, seit Januar 2018, und wisse daher, worauf es ankomme im SC-Spiel: "Das Anlaufverhalten ist extrem wichtig, das habe ich perfektioniert. Auch vor dem Tor bin ich nicht ganz so schlecht." Das konnte man auch am Samstag vor malerischer Kulisse am Fuße des Felsens von Gibraltar sehen.