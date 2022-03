Highlight gegen Ronaldo: Kuntz kann weiter auf TSG-Trainer Rechner zählen

Seit Stefan Kuntz türkischer Nationaltrainer ist, zählt Hoffenheims Torwarttrainer Michael Rechner zum Stab der türkischen Auswahl.

In Kürze steht die nächste Abstellungsperiode an, eine Phase, in der gerade das Trainingsgelände der TSG in Zuzenhausen sichtlich verwaist. 15 und mehr Nationalspieler hatte Hoffenheim zuletzt regelmäßig abgestellt. Sogar ihren Torwarttrainer.

Auch Michael Rechner ist seit vergangenem Jahr regelmäßig auf internationaler Mission. Nachdem Stefan Kuntz seinen Job als Deutschlands U-21-Coach beendet und seine neue Aufgabe als Nationaltrainer der Türkei angetreten hatte, berief der 59-Jährige in enger Abstimmung mit der TSG auch den 41-Jährigen in seinen Trainerstab.

Zunächst war nur ein Engagement für die ersten beiden Länderspielpausen unter Kuntz im Herbst 2021 vereinbart, nach der erfolgreichen Qualifikation der Türken für die Play-offs zur WM in Katar entsendet Hoffenheim Rechner nun auch für die im März anstehenden Aufgaben der Türkei.

Ich bin Hoffenheim sehr dankbar, Michael Rechner ist ein top Fachmann. Stefan Kuntz

"Ich bin sehr froh und Hoffenheim sehr dankbar für dieses unbürokratische Entgegenkommen", versichert Kuntz, "Michael Rechner ist ein top Fachmann und bei unseren Torhütern absolut anerkannt." Auch für Rechner, der im Tagesgeschäft vor allem für die Formstabilität von Hoffenheims Nummer 1 Oliver Baumann sorgt, bedeutet dieses Abenteuer eine willkommene Abwechslung und eine Erweiterung seines Karriere-Horizontes.

Kracher in Porto gegen Portugal

Nun steht mit dem Kracher in den WM-Play-offs am 24. März in Porto gegen Portugal der nächste Höhepunkt an. Sollte die Türkei auch diese Hürde überspringen, steigt am 29. März das entscheidende Duell um die WM-Teilnahme gegen den Sieger der Halbfinalpartie zwischen Europameister Italien und Nordmazedonien.

Doppelte Verbindung zu Kuntz und Kocak

Die Querverbindung Rechners zur Türkei kam übrigens auf doppeltem Wege zustande. Zum einen gab es im Zuge der Nominierung von Hoffenheims Nummer 2, Luca Philipp, für die deutsche U 21 bereits engen Kontakt zwischen Rechner und Kuntz‘ damaligen und noch aktuellen DFB-Torwarttrainer Klaus Thomforde. Andererseits kennen sich Rechner und Kuntz' Co-Trainer Kenan Kocak schon lange, auch aus gemeinsamen Spielertagen. So spielten der einstige Torhüter Rechner und der frühere Mittelfeldspieler Kocak einst bei Waldhof Mannheim (2002/03) zusammen.

Rechners Engagement wird nach den WM-Play-offs neu verhandelt

Erst nach der WM-Qualifikation soll dann mit Hoffenheim besprochen werden, ob Rechners Engagement für die Türkei endet oder sogar weiter fortgesetzt wird. So oder so stehen Anfang Juni für Kuntz die nächsten Aufgaben in der Nations League gegen Färöer, in Litauen und in Luxemburg auf dem Programm. Im Idealfall Ende des Jahres sogar die WM.