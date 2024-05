HFC verlängert mit Torwart Müller

Der Hallesche FC setzt die Zusammenarbeit mit Sven Müller fort. Wie der Drittliga-Absteiger meldet, verlängerte der 28-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre und wird somit auch in der kommenden Regionalligasaison für den HFC auflaufen. Müller bestreitet am Samstag sein 50. Spiel für die Saalestädter in der 3. Liga. "Ich habe schon immer gesagt, dass ich mich sehr wohl in der Stadt und dem Verein fühle, daher fiel mir die Entscheidung, meinen Vertrag zu verlängern, leicht. In der nächsten Saison möchte ich vorangehen, den vielen neuen Spielern dabei helfen hier anzukommen, damit wir von Anfang an Vollgas geben können", so der Schlussmann.