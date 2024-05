HFC beschäftigt sich mit Kastenhofer-Rückkehr

Nach zwölf Jahren in der 3. Liga steht für den Halleschen FC der Gang in die Regionalliga an. Dem HFC steht dabei im Sommer ein großer Umbruch bevor, lediglich Lucas Halangk besitzt einen gültigen Vertrag für die vierte Liga. Ein Kandidat für den Sommer ist Niklas Kastenhofer (25), der mit dem VfB Lübeck ebenfalls in die Regionalliga abgestiegen ist. Das Eigengewächs hatte den HFC im Sommer 2022 gen Lübeck verlassen.