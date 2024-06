Butzen verlängert in Jena

Nils Butzen hat seinen Vertrag beim FC Carl Zeiss Jena verlängert. Der 31-jährige Außenverteidiger wechselte im vergangenen August vom FSV Zwickau ins Paradies und absolvierte 2023/24 insgesamt 27 Regionalliga-Partien. Trainer Henning Bürger erklärt in Bezug auf den 18-maligen Zweitligaspieler (1. FC Magdeburg): "Ich freue mich sehr, dass er bei uns in Jena bleibt, wo er sich in kurzer Zeit auf und neben dem Platz zum absoluten Führungsspieler entwickelt hat. Er verhält sich hochprofessionell, hat einen hervorragenden Umgang mit den jungen Spielern und wird auch in der kommenden Saison eine wichtige Säule unserer Mannschaft sein."