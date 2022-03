Herzmuskelentzündung nach Corona-Erkrankung: Burgzorg fehlt Mainz

Der Corona-Ausbruch bei Mainz 05 hat weitere Nachwirkungen. Bei Angreifer Delano Burgzorg wurde eine leichte Herzmuskelentzündung festgestellt.

Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde die Erkrankung bei einer Untersuchung in der Unimedizin Mainz festgestellt. Burgzorg war einer der Spieler, die sich beim Corona-Ausbruch in Mainz mit dem Virus infiziert hatten. Die Diagnose wurde nach Beendigung seiner Isolation und vor Wiedereingliederung in den Trainingsbetrieb gestellt.

Der 23 Jahre alte Niederländer, der im Winter von Heracles Almelo ausgeliehen worden war und beim 1:3 gegen Union Berlin Ende Februar sein erstes Bundesligator erzielte, wird damit vorerst nicht zur Verfügung stehen. "Der Zeitpunkt der Rückkehr", schreibt Mainz 05 in der Pressemitteilung, "hängt von den fortlaufenden Untersuchungen und dem Heilungsverlauf ab".

Wie Trainer Bo Svensson in der Pressekonferenz am Dienstag mitteilte, haben sich mittlerweile alle Mainzer Spieler freigetestet, seien aber "auf einem sehr unterschiedlichen Stand". Am Mittwoch tritt Mainz im ersten von zwei Nachholspielen gegen Borussia Dortmund an.

Lesen Sie auch: Sportkardiologe über DFL-Spielordnung: "Das macht natürlich keinen Sinn"