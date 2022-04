Herthas Hoffnung auf Stark - Jovetic fällt vorerst aus

Hertha BSC kann im wegweisenden Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eventuell wieder auf Niklas Stark zählen. Dafür steht Stevan Jovetic vorerst nicht zur Verfügung.

Bereits in der 21. Minute war Jovetics Arbeitstag beendet. Der 32-jährige Stürmer musste im Derby gegen Union Berlin (1:4) am Samstag wegen einer Verletzung früh ausgewechselt werden. Am Montagnachmittag teilte Hertha mit, dass Jovetic einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitt und vorerst nicht zur Verfügung steht.

Dagegen kehrte Innenverteidiger Stark, den Trainer Felix Magath zuletzt auf der Sechs aufgeboten und der im Derby gefehlt hatte, nach einer Knochenstauchung im Sprunggelenk auf den Trainingsplatz zurück. Ebenso wie Marvin Plattenhardt (nach Adduktorenbeschwerde) war Stark beim Aufwärmen der Mannschaft dabei, ehe er wie Plattenhardt individuell arbeitete.

Kevin-Prince Boateng konnte dagegen nach Rückenproblemen die erste Einheit der neuen Woche wieder mit dem Team absolvieren.