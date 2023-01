Herthas Ascacibar vor Rückkehr zu Estudiantes

Aus Berlin ging er im Sommer leihweise in die Serie A zu Cremonese. Dort bricht Santiago Ascacibar (25) jetzt seine Zelte ab. Der Argentinier steht vor einer Rückkehr zu seinem Heimatklub Estudiantes de La Plata.

Bricht seine Zelte bei US Cremonese vorzeitig ab: Der von Hertha ausgeliehene Santiago Ascacibar. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Im August 2017 hatte der defensive Mittelfeldspieler Estudiantes verlassen und war zum VfB Stuttgart gewechselt. Hertha BSC lotste ihn im Januar 2020 für elf Millionen Euro von Stuttgart nach Berlin, wo sich der Argentinier auch wegen mehrerer Verletzungen lange Zeit schwer tat.

Nach seiner stärksten Phase, der Rückrunde 2021/22, zog es ihn weg aus Berlin. Ascacibar wechselte im Juli auf Leihbasis zu Serie-A-Aufsteiger US Cremonese. Seine Bilanz dort: 13 Liga-Einsätze, ein Einsatz im Pokal. Seinen Stammplatz hat Ascacibar beim Tabellenletzten inzwischen eingebüßt, bei der jüngsten 0:2-Niederlage bei Hellas Verona kam er erst nach etwas mehr als einer Stunde als Einwechsler zum Zug.

Hertha beendet Leihe vorzeitig: "Wir sind in den letzten Schritten"

Es dürfte Ascacibars letzter Auftritt für Cremonese gewesen sein. Die ursprünglich für eine Saison angelegte Leihe soll vorzeitig beendet werden. Der viermalige argentinische Nationalspieler steht vor einer Rückkehr zu Estudiantes de La Plata, wo ihm einst der Sprung vom Junioren- in den Männerbereich gelungen war. "Wir sind in den letzten Schritten, dass 'Santi' bis zum Sommer an Estudiantes ausgeliehen wird", sagt Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.

"Das hat private Gründe. Wir wussten, dass er nicht so glücklich ist bei Cremonese und unheimlich Heimweh nach Argentinien hat." In Berlin läuft Ascacibars Vertrag bis zum 30. Juni 2024.