Hertha verleiht Nsona in die Slowakei

Zwei Jahre nach seiner Verpflichtung wartet Kelian Nsona weiter auf seinen ersten Einsatz bei den Hertha-Profis. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Nun wird der 21-Jährige zu MSK Zilina in die Slowakei verliehen.

Als Kelian Nsona im Januar 2022 zu Hertha BSC wechselte, eilte ihm der Ruf eines talentierten Flügelspielers voraus. Diesen konnte er vor allem aufgrund langwieriger Verletzungen bislang noch nicht bestätigen. Wie der Verein am Freitag nun mitteilte, wird der 21-Jährige bis zum Sommer zum slowakischen Klub MSK Zilina verliehen.

"Kelian hatte in seiner Zeit bei uns immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen, hat aber nie aufgegeben und sich immer wieder zurückgekämpft. Wir sind froh, dass er nun seit September gesund ist. Jetzt möchten wir ihm Spielpraxis auf möglichst höchstem Niveau verschaffen“, erklärte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber den Schritt.

Sechs Einsätze in der Regionalliga Nordost

Nsona war im Winter 2022 vom französischen Zweitligisten SM Caen, für den er 37 Spiele im Profibereich absolvierte (zwei Tore), an die Spree gewechselt. Schon damals laborierte er an den Folgen eines Kreuzbandrisses aus dem Juli 2021. Die Leidenszeit sollte in Berlin weitergehen, erst 578 Tage nach seiner Verpflichtung gab der junge Franzose sein Debüt im Hertha-Trikot, allerdings für die U 23 in der Regionalliga Nordost. Für die Zweitvertretung lief er in weiteren fünf Spielen auf, legte dabei ein Tor vor, doch für die erste Mannschaft der Berliner reichte es bislang noch nicht.

Nsona soll nun beim neunmaligen slowakischen Meister Zilina, der derzeit in der Fortuna Liga auf Rang zwei steht, wieder an das Profilevel herangeführt werden. Im Sommer kehrt der ehemalige U-17- und U-18-Nationalspieler Frankreichs aller Voraussicht nach zu Hertha BSC zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt.