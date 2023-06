Hertha trennt sich von Medienchef Jung

Das Stühlerücken in der Geschäftsstelle von Hertha BSC geht weiter. Nach kicker-Informationen hat der Bundesliga-Absteiger Medien-Direktor Marcus Jung (54) beurlaubt.

Hertha hatte Jung, der als Spieler einst beim SC Preußen Köln in der Regionalliga West und bei TuS Mayen in der Oberliga aktiv war und im Besitz der Trainer-A-Lizenz des DFB ist, im September 2016 als neuen Leiter Kommunikation und Medien verpflichtet. Zuvor hatte Jung nach seinem 1994 abgeschlossenen Studium der Sportwissenschaften als Sportjournalist für diverse TV-Sender (WDR, RTL, Premiere/Sky) gearbeitet und war im Sommer 2012 zum VfB Stuttgart gewechselt, wo er zunächst zwei Jahre als Direktor für Medien und Kommunikation und im Anschluss ein weiteres Jahr bis zu seinem Ausscheiden 2015 als Direktor Sport tätig war. Bis zu seinem Wechsel nach Berlin arbeitete er als selbstständiger Berater für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

Bei Hertha BSC, das sich im Zuge der Sparzwänge zuletzt bereits von etlichen Mitarbeitern getrennt hat, amtierte Jung zuletzt auf der in neun Direktionen gegliederten zweiten Führungsebene als Direktor Medien. Vor Wochen soll nach kicker-Informationen Bundesligist TSG Hoffenheim erfolglos um ihn geworben haben. In der Folge der Ende Januar vollzogenen Trennung von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic hatte Hertha BSC zuletzt etlichen Mitarbeitern gekündigt. Kaderplaner Dirk Dufner, der Technische Direktor Sebastian Zelichowski, Chefscout Babacar Wane, Johannes Waigand (Assistent Kaderplanung) und Teammanager Thomas Westphal mussten ebenso gehen wie Matthias Borst (Leiter Spielkonzeption und Trainerentwicklung) sowie die Physiotherapeuten André Kreidler und Henrik Lange. Zudem ging Dr. Gabriel Anzer (Head of Data Analytics) auf eigenen Wunsch. Jetzt geht das Stühlerücken weiter ...