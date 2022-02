Hertha: Stark fällt gegen Leipzig aus

Hertha BSC muss im Heimspiel gegen RB Leipzig auf Niklas Stark verzichten. Der Verteidiger hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Wie die Hauptstädter am Freitagmittag bekanntgaben, hat sich Stark nach dem positiven Test in häusliche Isolation begeben. Ein Einsatz gegen Leipzig am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist ausgeschlossen. Stark war in dieser Spielzeit 20-mal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen (kicker-Notenschnitt 3,76).

Seinen Platz in der Innenverteidiger dürfte Linus Gechter einnehmen. Der 17-Jährige stand in dieser Saison bereits zweimal in der Startelf und erzielte bei der 1:2-Niederlage in Fürth sein erstes Saisontor (kicker-Note 3,0).

"Ich bin mir sicher, dass er neben Marc-Oliver Kempf erneut ein gutes Spiel machen wird", sagte Tayfun Korkut auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag.

