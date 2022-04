Hertha-Sorgen wachsen: Diagnosen bei Schwolow und Stark da

Hertha BSC hat im Abstiegskampf mit neuen Personalsorgen zu kämpfen: Während Alexander Schwolow (29) auf unbestimmte Zeit ausfällt, besteht bei Niklas Stark (26) eine Resthoffnung fürs Hauptstadtderby.

Wie die Berliner am Dienstagmorgen mitteilten, hat sich Schwolow - in Leverkusen früh ausgewechselt - eine Sehnenverletzung am Oberschenkel zugezogen und fällt damit für unbestimmte Zeit aus. Das Hauptstadtderby gegen Union am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt definitiv ohne Herthas Stammkeeper. Ob es womöglich gar das Saison-Aus für den ehemaligen Freiburger bedeutet, bleibt abzuwarten. In Leverkusen kam der im Sommer nach Dortmund abwandernde Marcel Lotka von der Bank.

Eine Resthoffnung fürs Duell mit dem Lokalrivalen besteht bei Innenverteidiger Niklas Stark, der sich nach Angaben der Berliner eine Knochenstauchung im Sprunggelenk zugezogen hat. "Wir werden die kommenden Tage abwarten müssen, wie es sich entwickelt", teilten die Berliner via Twitter mit. Marvin Plattenhardt, der beim jüngsten Auswärtsspiel kurzfristig wegen muskulärer Probleme hatte passen müssen, war am Dienstag wieder dabei.

Offensivspieler Marco Richter und Innenverteidiger Dedryck Boyata kämpfen derweil mit einer Erkältung und mussten das Dienstagstraining sausen lassen.