Hertha-Kapitän Boyata wieder an Bord

Der Kader ist stark ausgedünnt, aber zumindest der Kapitän ist zurück: Dedryck Boyata ist am Mittwochvormittag bei Hertha BSC ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Der belgische Nationalspieler hatte sich am 28. Januar im Testspiel gegen Lech Posen (2:4) bei einem eigenen Foulspiel, das einen Elfmeter für Posen nach sich zog, eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Nach mehreren Blessuren im Verlauf der Hinrunde, einer Drei-Spiele-Rot-Sperre im Herbst und einer Coronavirus-Infektion über den Jahreswechsel war das der nächste empfindliche Rückschlag für Herthas Kapitän. Boyata, als Führungskraft fest eingeplant, hat in dieser Saison bislang nie seinen Rhythmus gefunden.

Jetzt kommt der nächste Anlauf, aber Trainer Tayfun Korkut will angesichts der dreieinhalbwöchigen Ausfallzeit und der bekannt anfälligen Muskulatur und Achillessehne des 31-Jährigen Vorsicht walten lassen. "Er war länger raus, das war keine kleinere Sache", hatte Korkut zu Beginn dieser Woche erklärt. "Da muss man schauen. Trotzdem sind natürlich alle willkommen, die gesund sind."

Youngster Gechter als Konstante

In Boyatas Kernressort, der Innenverteidigung, ist die Not aktuell groß. Marc Oliver Kempf verpasst am Samstag das Spiel bei seinem Ex-Klub SC Freiburg rotgesperrt, Niklas Stark - wie sieben weitere Profis nach positiven Corona-Tests gegen RB Leipzig (1:6) am vergangenen Sonntag nicht dabei - fehlte auch am Mittwoch im Training. Marton Dardai laboriert an einer Bänderverletzung. Einzige Konstante zuletzt: Youngster Linus Gechter (17).

Neben Boyata konnte am Mittwoch auch Torwart Nils Körber nach überstandener Knieprellung ins Mannschaftstraining zurückkehren. Allerdings fehlen im Tor mit Oliver Christensen (Oberschenkel) und Rune Jarstein (Aufbautraining nach Knie-OP) weiterhin jene beiden Profis, die bei eigener Top-Fitness Alexander Schwolow, der schwächelnden Nummer eins, den Rang ablaufen könnten.