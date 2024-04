Hertha kontert sich zum 3:0! Nach einer abgewehrten Rostocker Flanke startet Winkler links noch in der eigenen Hälfte und ist nicht zu halten. Links im Strafraum angekommen passt er in den Rückraum, wohin Palko Dardai mitgelaufen ist und zum zweiten Mal an diesem Abend - diesmal mit links - vollstreckt.