Henriksen setzt auf "good vibes" und die Mainzer Heimstärke

Gegen Borussia Dortmund kommt Mainz-Trainer Bo Henriksen die Rückkehr von Nadiem Amiri und Brajan Gruda gerade recht. Sorgen bereitet nur noch Karim Onisiwo.

Am Donnerstag absolvierte Karim Onisiwo, der sich am vorletzten Spieltag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln drei Finger brach und operiert wurde, leichte Laufübungen. Nachdem die Schwellung an der Hand abgeklungen ist, bekommt er am Freitag eine Schiene angepasst. "Wir werden versuchen, ihn fit zu bekommen", kündigt Trainer Bo Henriksen vor der Partie gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an.

Gegen den Champions-League-Finalisten kann Mainz auf Nadiem Amiri und Brajan Gruda zurückgreifen, die beim 1:1 in Heidenheim aufgrund von Gelbsperren fehlten. "Sie sind wichtig für uns", betont Henriksen. Amiri ist in der Lage, die Mitspieler mit genialen Pässen zu füttern, zudem sorgen seine Standards für Torgefahr. Tempodribbler Gruda kann mehrere Gegenspieler auf einmal beschäftigen, Löcher in die Abwehr des Gegners reißen und Freistöße herausholen.

Mehrmals Leistungsabfall nach der Pause

Ein Mainzer Problem war zuletzt, dass es mit und ohne das FSV-Offensivduo in der zweiten Halbzeit einen Leistungsabfall gab und die Führung in mehreren Partien verspielt wurde, weshalb der Bundesligaklub trotz einer Serie von sieben Spielen ohne Niederlage auf der Stelle tritt und nach wie vor auf dem Relegationsplatz liegt. Was sich am Samstag möglichst ändern soll, wobei die 05er auf fremde Hilfe angewiesen sind.

Und wie schon in den vergangenen Wochen ist das Henriksen-Team auch diesmal wieder teilweise nach der Konkurrenz dran, was für zusätzlichen Druck sorgen kann. Während Mainz erst abends an der Reihe ist, stehen sich am Samstagnachmittag der 1. FC Köln und Union Berlin gegenüber sowie Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Aktuell könnte Mainz Union und Gladbach noch überholen, genauso wie den VfL Bochum, der allerdings erst Sonntagabend spielt. Köln müsste siegen, um den Abstieg aufzuschieben. Holt der FC weniger als drei Punkte, hat Mainz mindestens den Relegationsplatz sicher.

Im letzten Saisonspiel vor eigenem Publikum baut Henriksen auf die Heimstärke. Im eigenen Stadion ist die Mannschaft seit dem Amtsantritt des neuen Trainers ungeschlagen und gewann vier von sechs Spielen. "Dieser tolle Gegner, dazu das Gefühl, dass die gesamte Stadt hinter uns steht. Das wird fantastisch", sagt der Däne, der viele "good vibes" spürt. Seine Schwärmerei hat sich übrigens bis in die Heimat herumgesprochen. Zur Partie gegen Dortmund "erwarte ich 14 Verwandte und Freunde".