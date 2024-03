Henriksen schätzt den Rat von Assistent Bungert

Als Bo Henriksen Mitte Februar das Traineramt bei Mainz 05 übernahm, war für den Dänen an seiner ersten Bundesliga-Station vieles Neuland. Bei der Eingewöhnung ist Co-Trainer Niko Bungert ein wichtiger Faktor.

Während die Spieler sich warm machten vor dem Training, standen Bo Henriksen und die beiden Co-Trainer Michael Silberbauer und Niko Bungert nebeneinander und unterhielten sich angeregt. Für Henriksen und Silberbauer ist das deutsche Oberhaus absolutes Neuland, Bungert kennt sich dort aus wie kein Zweiter im Team der 05-Assistenten, zu dem auch noch Sören Hartung zählt. Zwischen 2008 und 2019 absolvierte Bungert 218 Pflichtspiele im FSV-Trikot.

"Er ist ein Teil der Kultur von Mainz 05, er weiß, wie sie entstanden ist und ich habe viel mit ihm darüber gesprochen, wie wir dieses Gefühl wieder herstellen können", betonte Henriksen. Auf diesem Weg ist das Trainerteam ein gutes Stück vorangekommen. "Bo hört sich unsere Meinung an und lässt sie in seine Entscheidungen einfließen. Wir spüren die Wertschätzung", erklärt Bungert. "Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, warum es im Trainerteam extrem viel Spaß macht."

Bleibt Bungert nach Saisonende Co-Trainer?

In der Winterpause kam Bungert zum neuen Job wie die Jungfrau zum Kinde. Auf dem Weg in den Winterurlaub wurde er am Telefon mit der Frage konfrontiert, ob er sich vorstellen könne, als Assistent ins Team von Cheftrainer Jan Siewert einzusteigen. Bungerts eigentliche Aufgabe ist die des Vereinsbotschafters. Natürlich will er helfen, legt sich aber weiterhin nur bis Saisonende fest. "Bis in den Mai hinein haben wir in jeglicher Hinsicht knackige Wochen vor uns. Danach werden wir uns unterhalten, wie es weitergeht. Im Moment geht es darum, die Sache auf dem Platz möglichst gut zu machen und dann mit dem Klassenerhalt die Saison abzuschließen", sagt der 37-Jährige.

Im Trainerteam ist Bungert unter anderem für die Standards zuständig und kann erste Erfolge verbuchen. Tore nach ruhenden Bällen sind wieder zu einer Waffe des FSV geworden. Zudem kümmert sich der Ex-Profi darum, das Spiel der Gegner zu analysieren und Strategien zu entwickeln, wie man den Kontrahenten beikommen kann.

Vor dem Gastspiel bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist das aufgrund der Offensivstärke und individuellen Qualität von RB eine besonders knifflige Aufgabe. Als ehemaliger Defensivspieler ist Bungerts Expertise im ersten Auswärtsspiel nach dem desaströsen 1:8 in München dieser Tage besonders gefragt. "Generell machen wir es defensiv gut bis sehr gut. Das Bayern-Spiel muss man ausklammern, das war ein gebrauchter Tag."