Henn wird neuer Nationaltrainer in Estland

Jürgen Henn wird neuer Trainer der Nationalmannschaft Estlands. Der 36-jährige Este übernimmt am 5. Juni das Amt vom Schweizer Thomas Häberli, der das Team am Tag zuvor beim Auswärtsspiel gegen die Schweiz letztmals betreuen wird. Der Vertrag mit Häberli sei einvernehmlich aufgelöst worden, teilte der Verband mit. Henn hatte bis Ende 2023 den FC Flora Tallinn trainiert, mit dem er in sechs Jahren viermal Meister wurde, und erhält nun einen Vertrag bis Ende 2027.