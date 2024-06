Servette holt von Moos aus St. Gallen

Der Schweizer Pokalsieger Servette Genf hat sich die Dienste von Julian von Moos vom Ligarivalen FC St. Gallen gesichert. Der Stürmer unterschrieb bis Sommer 2027 beim Ligadritten, dessen erster Sommer-Neuzugang er ist. Von Moos (23) wurde in St. Gallen und bei den Grasshoppers ausgebildet, spielte später auch für den FC Basel und Vitesse Arnheim. In St. Gallen erzielte er in der vergangenen Saison in 23 Einsätzen nur ein Tor.