"Hektisches Uhrwerk": Manu bleibt Darmstadt treu

Darmstadt 98 und Braydon Manu haben sich auf die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit geeinigt: Der Offensivspieler hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert.

Wie die Lilien mitteilen, hat das neue Arbeitspapier des 25-Jährigen ligaunabhängige Gültigkeit. Manu trägt das Darmstädter Trikot seit seinem Wechsel vom Halleschen FC seit Sommer 2019, in der zweiten Hälfte der Saison 2020/21 war er als Leihgabe noch einmal zum Drittligisten zurückgekehrt. In dieser Spielzeit kam er bei den Hessen auf 20 Einsätze (elf von Beginn an), dabei erzielte er vier Tore und lieferte vier Assists (kicker-Note 2,73).

"Es ist schön, dass wir auch zukünftig auf Braydon bauen können. Speziell in dieser Saison hat er nochmal einen enormen Schritt nach vorne gemacht und gezeigt, wie wichtig er für uns sein kann", wird Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann auf der Website zitiert.

Lieberknecht lobt Manus Leidenschaft

Torsten Lieberknecht freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und lobt den pfeilschnellen Flügelstürmer: "Durch seine energiegeladene, leidenschaftliche Spielweise kann er Mitspieler sowie Fans mitreißen und immer wieder für Überraschungsmomente sorgen. So ein im positiven Sinne gemeintes 'hektisches' Uhrwerk hat man als Trainer natürlich gerne in seinen Reihen."

Auch Manu selbst zeigte sich absolut zufrieden: "Ich spüre hier das absolute Vertrauen der handelnden Personen und fühle mich im Umfeld des Vereins extrem wohl. Das sind für mich entscheidende Faktoren, um meine Leistung abrufen zu können. Ich freue mich extrem darauf, weiterhin für den SV 98 aufzulaufen."