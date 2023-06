Heimat nach sechs Monaten: Selke verlängert in Köln

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Davie Selke (28) vorzeitig verlängert. Der Stürmer spricht bereits von einer "sportlichen Heimat".

Wie der Verein am Mittwochmittag mitteilte, haben sich beide Seiten auf eine Verlängerung des Vertrags bis 2026 geeinigt. Selkes bisheriges Arbeitspapier, das er bei seinem Wechsel im Januar unterschrieben hatte, war nur bis 2024 gültig. Mit dem ersten halben Jahr in der Domstadt konnten beide Seiten allerdings sehr zufrieden sein, Selke gelangen in 17 Pflichtspielen nach seinem Wechsel von Hertha BSC Anfang des Jahres fünf Tore - darunter ein Doppelpack beim 2:1-Derbysieg in Leverkusen.

"Davie passt nicht nur als Spieler, sondern allem voran auch als Mensch sehr gut zum FC, zu unserer Spielidee und zu unseren Werten", lobt Kölns Geschäftsführer Christian Keller den 28-Jährigen. "Er geht auf und neben dem Platz voran und weiß dabei, dass er noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten angelangt ist."

Selke selbst hatte seine stagnierende Karriere in Köln wieder in Schwung gebracht. In einer gesamten Bundesliga-Saison hatte er zuletzt 2017/18 mehr Tore erzielt als in den 17 Spielen beim FC. Vom kicker wurde er zum Gewinner der Saison beim 1. FC Köln gekürt. Auch daher bezeichnet der Stürmer den Verein in der Mitteilung als "sportliche Heimat", die er gefunden habe - nach nicht einmal sechs Monaten im Kölner Trikot.

"Ich glaube, es ist alles eingetroffen, was wir uns von meinem Wechsel nach Köln versprochen hatten", schwärmt Selke weiter. "Ich mag die Art und Weise, wie beim FC Fußball gespielt wird, und sie passt, meiner Meinung nach, perfekt zu mir. Ich war von Anfang an begeistert vom 1. FC Köln - von den Fans und der Atmosphäre bei den Heimspielen. Das Trainer-Team und die Jungs in der Kabine haben mir beim FC immer ein gutes Gefühl gegeben. Die Vertragsverlängerung bis 2026 ist für mich auch ein Vertrauensbeweis von beiden Seiten."