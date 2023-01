"Reife Persönlichkeit": Selke-Wechsel von Hertha nach Köln offiziell

Was der kicker noch vor Jahreswechsel angekündigt hatte, wurde nun offiziell: Davie Selke (27) verlässt Hertha BSC und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem 1. FC Köln an.

Am vergangenen Mittwoch hatte der kicker von der Einigung zwischen Davie Selke und dem 1. FC Köln berichtet. Nun machten beide Vereine den Wechsel offiziell: Der 1,94 Meter große Mittelstürmer wechselt von der Hauptstadt an den Rhein und tritt beim FC seine vierte Bundesliga-Station an. In Köln erhält der Angreifer nach der erfolgreich gemeisterten obligatorischen sportmedizinischen Untersuchung einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Selke, der sofort bereit war, für deutlich weniger Geld nach Köln zu kommen, kostet keine Ablöse. Bei den Geißböcken soll der hochgewachsene Torjäger vom Spielansatz des FC profitieren: Das Team von Trainer Steffen Baumgart gehört in der Liga zu denen, die am häufigsten in den gegnerischen Strafraum flanken. Eine Spielweise, von der der jetzige Dortmunder Anthony Modeste im ersten Baumgart-Jahr extrem profitiert und mit 20 Treffern eine sportliche Wiedergeburt gefeiert hatte.

"Ich denke, dass ich mit meiner Spielweise gut zur Spielidee von Steffen Baumgart passe"

"Was sich beim FC in den vergangenen eineinhalb Jahren entwickelt hat, war natürlich auch aus der Ferne zu beobachten. Dieser positive Eindruck hat sich in den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen bestätigt", sagt Selke in der FC-Mitteilung. "Ich denke, dass ich mit meiner Spielweise gut zur Spielidee von Steffen Baumgart passe. Das möchte ich hier zeigen, hart arbeiten und als Stürmer am liebsten mit Toren meinen Beitrag dazu leisten, dass wir erfolgreich sind."

Auch Geschäftsführer Christian Keller findet, dass Selke sehr gut ins Profil passt: "Als klassischer Neuner hat er seine Qualitäten in der Box und arbeitet trotzdem auch immens fleißig gegen den Ball. Mit seiner körperlichen Präsenz, seinem starken Kopfballspiel und seinem guten Abschluss wird er unserer Mannschaft helfen, wenn wir ihn entsprechend einsetzen. Wir sind zudem überzeugt, dass er unserer Mannschaft auch mit seiner reifen Persönlichkeit wichtige Impulse auf und neben dem Platz geben kann."

Selke machte in der Saison 2013/14 seine ersten Bundesliga-Spiele für Werder Bremen, zog anschließend nach Leipzig, zu Hertha BSC, zurück nach Bremen und schließlich zurück zur Alte Dame. In seiner Vita stehen bis dato 202 Bundesliga-Partien, in denen er 35 Tore erzielt hat. Dazu kommen 19 Einsätze im DFB-Pokal (fünf Tore) sowie drei in der Europa League (vier Treffer).

Ein Tor gegen Neuer - Darida weg, Reese soll kommen

In der laufenden Bundesliga-Saison hat Selke bis dato erst einen Treffer verbucht: Beim 2:3 gegen den FC Bayern versenkte Selke (13 Einsätze, zehn Einwechslungen, zwei Assists) einen Elfmeter gegen Nationaltorwart Manuel Neuer, den er zuvor in seinem 200. Bundesliga-Spiel auch selbst herausgeholt hatte.

"Wir haben mit Davie immer offen über seine Situation und den im Sommer endenden Vertrag bei uns gesprochen", so Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. "Er hat nun vorzeitig die Möglichkeit auf einen Wechsel innerhalb der Bundesliga, diesem Wunsch haben wir entsprochen. Davie hat sich jederzeit tadellos verhalten und immer alles für Hertha BSC gegeben."

Nach Vladimir Darida, der bereits 2015 aus Freiburg zu Hertha gestoßen war und nun nach Griechenland weiterzog, ist Selke der zweite Winter-Abgang des Hauptstadtklubs. Als Ersatz für Selke hat die Alte Dame bereits den schnellen Kieler Stürmer Fabian Reese an der Angel.