Heidenheim hat mit Bremen noch eine Rechnung offen

Schon vor drei Jahren klopfte Trainer Frank Schmidt mit Heidenheim kräftig an die Tür zur Bundesliga und scheiterte in der Relegation nur aufgrund fehlender Auswärtstore knapp an Werder Bremen.

"Damals haben wir 0:0 und 2:2 verloren", bringt es Frank Schmidt immer wieder gerne auf den Punkt, wenn er an das bitteren Duell mit Bremen in der Relegation 2020 zurückdenkt. Ein Jahr später war Werder dann doch abgestiegen, es folgte der direkte Wiederaufstieg und in der Vorsaison der Klassenerhalt.

Genau das wollen die nun verspätet im Oberhaus eingetroffenen Heidenheimer nun auch erreichen und haben dazu in ihrem zweiten Erstliga-Heimspiel am Sonntag gleich zwei Rechnungen offen. Eine gegen Bremen aus dem damaligen Duell, eine mit sich selbst, denn den Heimauftakt gegen Hoffenheim (2:3) hatte der Aufsteiger ohne Not aus der Hand gegeben und den vermeintlichen ersten Dreier in der Schlussphase noch vergeigt.

"Gegen Bremen sollten wir es mal 90 Minuten lang durchziehen, um diesmal die drei Punkte zu behalten", sagt Eren Dinkci, auf den gegen seinen Stammverein ein ganz besonderes Spiel zukommt, "die Vorfreude ist da und eine Extramotivation auch, aber ich mache mir deshalb keinen zusätzlichen Druck." In diesem Sommer hatte sich der in Bremen geborene Angreifer von Werder an den FCH ausleihen lassen, um den Sprung zum Stammspieler zu vollziehen, der ihm bei seinem Heimatklub bislang verwehrt geblieben war.

Bisher geht die Rechnung auf, in allen vier Pflichtspielen stand der Deutsch-Türke, der mittlerweile auch vom türkischen Verband beobachtet wird, in der Heidenheimer Startelf und traf sowohl in der ersten Pokalrunde (8:0 beim Rostocker FC) als auch zuletzt beim ersten Punktgewinn in der Bundesliga beim 2:2 in Dortmund. "Das war meine Hoffnung, aber ich will es nicht hochjubeln, es sind erst drei Ligaspiele gespielt", bleibt Dinkci vorsichtig, "ich sehe mich noch nicht als unumstrittenen Stammspieler. Es kann noch viel passieren in dieser Saison."

Busch erzielte sein bisher einziges Bundesligator für Werder

Gegen Bremen aber dürfte der 21-Jährige erneut beginnen. Aber nicht nur für Dinkci hat diese Partie besonderen Reiz. In Heidenheim tummeln sich gleich vier weitere frühere Bremer. Marnon Busch absolvierte seine ersten neun Bundesligaspiele für Werder und erzielte am 27. September 2014 beim 1:2 in Wolfsburg sein bislang einziges Bundesligator. Bei keinem anderen aktiven Bundesligaspieler liegt der letzte Treffer so lange zurück. Auch Jan-Niklas Beste (7/18 - 6/19), Kapitän Patrick Mainka (7/14 - 12/15) und Norman Theuerkauf (7/03 - 12/07) haben eine Bremer Vergangenheit.

Und mit Werder verbinden zwei Heidenheimer Profis auch ihre ersten Bundesliga-Erlebnisse. Vor über 13 Jahren gab Denis Thomalla gegen Bremen sein Bundesligadebüt: Am 21. August 2010 feierte er mit Hoffenheim einen 4:1-Erfolg. Und Theuerkauf debütierte vor über zehn Jahren bei Braunschweigs 0:1 gegen Bremen am 10. August 2013 gegen Werder in der Bundesliga.