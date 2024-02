Mit drei Siegen in Folge erwischte Dortmund nach der Pause einen perfekten Start ins Jahr 2024. Geht die Erfolgsserie auch am Freitagabend (20.30 Uhr) in Heidenheim weiter, das zuletzt dreimal in Folge 1:1 spielte - aber sechsmal in Folge in der Bundesliga nicht verlor?