Der VfL Bochum möchte dagegen seinen zweiten Auswärtssieg in Serie einfahren - zuletzt gab es in der Fremde ein 2:1 bei Darmstadt 98. Zwei Auswärtssiege am Stück holte Bochum seit dem Aufstieg jedoch noch nicht. In der Vorsaison gelangen insgesamt nur zwei Auswärtssiege. Um das Ziel zu erreichen, müsse der VfL zunächst ein "Kampfspiel" annehmen, in dem es womöglich auf lange und "zweite Bälle" ankommt, wie Letsch verriet.